Обміняти лампи розжарювання на LED-лампи можна буде у відділеннях «Укрпошти» з січня

Обміняти лампи розжарювання на LED-лампи можна буде у відділеннях Укрпошти з 1 січня 2023 року, розповіла в ефірі телемарафону міністр економіки Юлія Свириденко.
Можна фізично обміняти лампи у відділеннях «Укрпошти» або попередньо залишити заявку через додаток «Дія», а потім фізично прийти у відділення «Укрпошти» та безкоштовно поміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи. Це зможуть зробити люди віком від 18 років.
Одна людина може обміняти п'ять лампочок. За словами Свириденко, LED-лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання.
У Мінекономіки також зазначили, що заміна 50 мільйонів лампочок розжарювання зможе заощадити роботу одного реактора потужністю 1 МВт.
Програму обміну старих ламп розжарювання на нові, світлодіодні, анонсовано у Мінекономіки 13 грудня. Загалом планують провести заміну 50 мільйонів ламп.
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