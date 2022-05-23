Хмарна погода з невеликим мінусом

08:01 21 грудня Киев, Украина

Погода в Україні буде в основному хмарна, лише на лівобережній частині країни можливі незначні опади, ожеледиця.



Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.



Істотних опадів не буде. На Лівобережжі невеликий сніг. На решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На сході і північному сході обіцяють ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



Вдень в Україні обіцяють від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На Закарпатті та в Одеській області повітря прогріється до 1-6 градусів вище нуля. На сході країни від 0 до 5 градусів морозу.



У Києві хмарно. Вдень без опадів. Вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря від 0 до 5 градусів морозу.

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