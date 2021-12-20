Об'їхати на велосипеді навколо світу і померти в ДТП в рідному місті

14:35 13 березень Київ, Україна

Відомий спортсмен і шукач пригод Рой Садан, який на велосипеді зміг здійснити подорож навколо всього світу, загинув на батьківщині в комуні Рош-ха-Нікра на півночі Ізраїлю. Велосипедист потрапив під колеса автобуса. Про це повідомив телеканал 7KANAL.

Відзначається, що аварія сталася 10 березня. Через два дні 39-річний спортсмен помер в лікарні міста Нагарія від отриманих травм.

За рішенням родичів Садана, його органи будуть передані тим людям, які потребують трансплантації.

На смерть велосипедиста відреагував міністр культури і спорту Ізраїлю Хілі Троппер.

"Я засмучений смертю Роя Садана - спортсмена і шукача пригод. Рой був одним із найбільш надихаючих ізраїльтян. Він послужив нам у великій нагоді в цьому світі і показав всім, що немає нічого неможливого. Світла йому пам'ять", - цитує міністра телеканал.

Повідомляється, що Рой Садан в ході своєї навколосвітньої подорожі в 2007-2011 роках проїхав 66 тисяч кілометрів і відвідав 42 країни.

У 2015 році чоловік отримав серйозні поранення в результаті каменепаду в Індії, коли зірвався з висоти 500 метрів. Тоді йому вдалося вижити і повернутися в спорт.