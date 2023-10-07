Про це має знати учасник бойових дій та його близькі

Ідуть в історію події Другої світової та Афганської воєн, але кількість учасників бойових дій (УБД) в Україні зростає з кожним днем. На жаль, не завжди українці добре знають закони, які їх захищають та допомагають їм.

Так, законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначено пільги для учасників бойових дій на оплату комунальних послуг. Наводимо їх повний перелік.

Знижка на 75% надається на:

користування житлом;

користування комунальними послугами;

паливо для осіб, які мешкають у будинках без центрального опалення;

використання газу для опалення житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі. Така пільга надається сім'ям, які перебувають лише з непрацездатних осіб.

Подвійний розмір нормативної опалювальної площі – це 42 кв. м на кожного, хто має пільгу, та додаткові 21 кв. м на інших членів сім'ї.

Площа, на яку надається знижка на опалення, складає 21 кв.. м опалювальної площі на кожного, хто постійно проживає в будинку та має пільгу. Додаткові пільгові 10,5 кв. м передбачено на сім'ю.

Крім того, УБД мають пільги на позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах.. Пільгова оплата здійснюється у розмірі 20% вартості основних тарифів і 50% – додаткових робіт. Абонентська плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від актуальних тарифів.

Пільги на комуналку УБД призначаються довічно. Якщо ветеран користується пічним опаленням та зрідженим газом для приготування їжі, для отримання пільги на ці послуги потрібно звертатися щорічно.

Крім цього, пільговик зобов'язаний повідомляти уповноважений орган про зміну всіх обставин, що впливають на надання пільг.. Тому при зміні у складі сім'ї чи місця проживання, зміні у переліку послуг, на які здійснюється призначення пільг, необхідно повторно подати заяву з урахуванням нових обставин, що впливають на надання пільг.

Нагадаємо, Україна має намір забезпечити військових власним житлом, про що розповів перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Він наголосив, що цього року Міністерство у справах ветеранів ухвалило рішення про виділення 5,5 млрд грн на придбання житла для військових. Із цих коштів 700 військовослужбовців уже отримали гроші на свої карткові рахунки, а 13 осіб успішно придбали житло.