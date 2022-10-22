ОАЕ оголосили про надання Україні гуманітарної допомоги у розмірі $100 млн

Об'єднані Арабські Емірати виділять Україні гуманітарну допомогу у розмірі 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба постійного представництва ОАЕ в ООН, опублікованому в ніч проти суботи, 22 жовтня.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 17 жовтня провів розмову з головою Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммедом бін Зайдом аль-Нахаяном.
Як повідомлялося раніше, Україна запропонувала ОАЕ приєднатися до відновлення України.
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