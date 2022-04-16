Про тарифи на світло та відновлення інфраструктури, - Зеленський

Ще не закінчено війну, гримлять вибухи в наших містах, але уряд України вже готує країну до мирного життя. Не залишаються поза увагою жодне соціальне та економічне питання. Президент України Володимир Зеленський у ході наради з чиновниками обговорив завершення цьогорічного опалювального сезону та підготовку до наступного, а також енергетичні питання.. Про це у п'ятницю, 15 квітня, глава держави розповів під час вечірнього відеозвернення.
Він зазначив, що влада країни розпочала підготовку вже до наступного опалювального сезону.
Також Володимир Зеленський зазначив, що в українських областях та районах, звідки вигнали окупантів, продовжується відновлення нормального життя.
За його словами, на звільнених територіях відбувається розмінування, а також відновлюються постачання електрики, води та газу.. Крім того, починає працювати поліція, пошта, та структури державної та місцевої влади.
Він також зазначив, що загалом на сьогоднішній день російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх закладів на всій території України.
Зеленський також розповів про те, що почалося відновлення доріг та залізничного сполучення. Зокрема, із завтрашнього дня відновиться залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином.
Нагадаємо, президент зазначив, що Росія вже програла Україну.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі