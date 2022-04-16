Про тарифи на світло та відновлення інфраструктури, - Зеленський

11:29 16 квітня Київ, Україна

Ще не закінчено війну, гримлять вибухи в наших містах, але уряд України вже готує країну до мирного життя. Не залишаються поза увагою жодне соціальне та економічне питання. Президент України Володимир Зеленський у ході наради з чиновниками обговорив завершення цьогорічного опалювального сезону та підготовку до наступного, а також енергетичні питання.. Про це у п'ятницю, 15 квітня, глава держави розповів під час вечірнього відеозвернення.

"Обговорили енергетичні питання, завершення цього опалювального сезону. Сезон проведено успішно попри все. Незважаючи на всі "вангування", тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Почали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля", – сказав президент.

Він зазначив, що влада країни розпочала підготовку вже до наступного опалювального сезону.

"Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля. Продовжуємо мінімум на наступні півроку дію тарифу на електрику у розмірі 1,44 грн за кіловат для тих, хто споживає менше 250 кіловат. Це 80 відсотків наших громадян”, – розповів Зеленський.

Також Володимир Зеленський зазначив, що в українських областях та районах, звідки вигнали окупантів, продовжується відновлення нормального життя.

"Обсяг робіт - справді колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але все одно значущі для нас, для України", - зазначив глава держави.

За його словами, на звільнених територіях відбувається розмінування, а також відновлюються постачання електрики, води та газу.. Крім того, починає працювати поліція, пошта, та структури державної та місцевої влади.

"На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів. Відновлюємо надання регулярної та екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур – там, де це можливо”, – сказав президент.

Він також зазначив, що загалом на сьогоднішній день російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх закладів на всій території України.

Зеленський також розповів про те, що почалося відновлення доріг та залізничного сполучення. Зокрема, із завтрашнього дня відновиться залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином.

"Команди Укравтодору та Укрзалізниці працюють досить ефективно, і я вдячний їм за цю швидкість. За те, що повертають людям відчуття нормальності життя, яке окупанти намагалися знищити назавжди", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент зазначив, що Росія вже програла Україну.