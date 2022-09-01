Про людей, які потрапили в полон, або про зникнення тепер можна повідомити онлайн

18:55 05 серпня Київ, Україна

Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених ввів швидку форму подання заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, які потрапили в полон до окупантів.

Про це повідомили у СБУ.

Для подання заяви слід заповнити форму за посиланням.

Тим громадянам, які звернулися до Об'єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно. У СБУ запевняють, що надіслані через форму дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб.

У центрі пошуку застерегли українців від співпраці з шахраями, які можуть дзвонити по телефону та пропонувати допомогу у нібито звільненні родичів із полону.
“Не надайте інформацію про полонених та особисті персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їхнього звільнення”, – закликали у СБУ.
Наразі, як розповіли у відомстві, з полону вдалося повернути вже 573 особи.