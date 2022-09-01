Про людей, які потрапили в полон, або про зникнення тепер можна повідомити онлайн

“Не надайте інформацію про полонених та особисті персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їхнього звільнення”, – закликали у СБУ.