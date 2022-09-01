Про людей, які потрапили в полон, або про зникнення тепер можна повідомити онлайн

Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених ввів швидку форму подання заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, які потрапили в полон до окупантів.
Про це повідомили у СБУ.
Для подання заяви слід заповнити форму за посиланням.
Тим громадянам, які звернулися до Об'єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно. У СБУ запевняють, що надіслані через форму дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб.
У центрі пошуку застерегли українців від співпраці з шахраями, які можуть дзвонити по телефону та пропонувати допомогу у нібито звільненні родичів із полону.
Про це повідомили у СБУ.
Для подання заяви слід заповнити форму за посиланням.
Тим громадянам, які звернулися до Об'єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно. У СБУ запевняють, що надіслані через форму дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб.
У центрі пошуку застерегли українців від співпраці з шахраями, які можуть дзвонити по телефону та пропонувати допомогу у нібито звільненні родичів із полону.
Наразі, як розповіли у відомстві, з полону вдалося повернути вже 573 особи.
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