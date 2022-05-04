Про підозрілих осіб на Західній Україні тепер повідомляє ШІ

17:22 04 травня Київ, Україна

У Закарпатській області про підозрілих осіб поліції повідомляє штучний інтелект, який аналізує ситуацію.

Про це в ефірі інформаційного марафону розповів голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

"Ми розпочали на базі військової адміністрації ситуаційний центр, де всі відеокамери на Закарпатті підключені до певної системи штучного інтелекту, який проводить моніторинг та аналізує ситуацію на всій території області", - сказав Микита.



Про появу підозрілих осіб біля стратегічних об'єктів система одразу повідомляє поліцію.

"Безпідставне знаходження тих чи інших осіб поряд з об'єктами інфраструктури система відстежує, інформує правоохоронців і надалі вживаються заходи – затримання чи опитування громадян", - розповів голова ОВА.

Усіх новоприбулих "бачить" штучний інтелект, а непізнаних опитують поліціянти.

"Всі, хто в'їжджає на територію області через КПП, проходять моніторинг. Відеокамери фіксують обличчя та номери транспортних засобів. Якщо особа не встановлена, камера її не знає - її немає в системі. Із ними починають працювати поліціянти", - пояснив Микита.



Наразі мережу покращують, планують встановити спеціальні рамки на залізничних вокзалах області.