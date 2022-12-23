Чи потрібно виймати з розеток електроприлади при відключенні світла: пояснює ДСНС

11:57 23 грудня Київ, Україна

Щоб уникнути стрибків напруги в електромережі та знизити ризик пожежі, слід виймати вилки електроприладів із розеток під час відключення електрики.



Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Надмірна кількість підключених до мережі приладів може спричинити стрибок напруги під час відновлення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Щоб зберегти техніку та уникнути пожежі, рятувальники радять дотримуватись рекомендацій:

Відключити від мережі всі енерговитратні прилади: бойлер, духовку, електрообігрівач, пральну машину, чайник, електроплиту.

Перевірити, чи вимикачі світла вимкнені в кімнатах.

Вимикати світло в приватному будинку/квартирі через щиток, якщо йдете з дому.

Не втручатися в електрощитові будинку, намагаючись самостійно відновити електропостачання.

Вмикати електроприлади лише через пів години після подачі струму. Підключати енергоємні пристрої поетапно.

Для власників бізнесу – не використовувати вуличне підсвічування фасадів та вітрин.

Експерти не рекомендують включати побутову техніку одразу після відновлення електропостачання. Після відновлення електрики необхідно почекати не менше двох хвилин, щоб їх включити, поки живлення стабілізується.