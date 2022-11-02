Потребують роботи і житла: як живуть 8 мільйонів внутрішніх переселенців в Україні

17:12 02 листопада Київ, Україна

В Україні понад 8 мільйонів внутрішніх переселенців – дані Міжнародної організації з міграції (МОМ). Компанія Gradus Research досліджувала, які основні потреби є у ВПО, а також як змінилися їхні доходи та споживання.



Звідки та куди мігрують

Більше мігрують жителі Сходу України, вони становлять 61% загальної кількості внутрішніх перселенців. З південних регіонів виїхали 21% ВПО. Кияни та мешканці північних областей після тимчасової міграції здебільшого повертаються додому. Найпопулярнішим напрямком

внутрішньої міграції лишається Львівська область.

Потребують роботи і житла

65% внутрішніх переселенців потребують грошей, водночас про таку необхідність говорить такий самий відсоток людей серед українців, які залишилися на постійному місці проживання.



Однак серед ВПО 40% людей досі потребують роботи, а 29% – безпечного житла. Це відчутно більше, ніж серед тих, хто не переїжджав (27% та 19% відповідно).



Серед ВПО лише 55% мають роботу – проти 66% серед тих, хто не змінив місце проживання.. Через війну дохід зменшився у 82%

переселенців.

Дослідники вважають, що збитки та потреби переселенців роблять їх мотивованими працівниками.

«Адже вони бажають відновити той рівень життя, який був раніше. Саме тому у роботодавців є можливість знайти [серед ВПО] працівника не лише з гарною кваліфікацією, а й зі стимулом працювати якісно», – коментує Євгенія Близнюк, засновниця та директор Gradus Research.

Половина отримує допомогу від держави

Кількість внутрішніх переселенців, які почуваються у безпеці, становить лише 23%. Водночас 85% ВПО кажуть, що у нових

місця проживання до них ставляться доброзичливо.

Допомога від держави отримують 52% переселенців. Цей показник більший, ніж серед тих, хто не переїхав (24%). Велику допомогу одержують у вигляді харчових продуктів (77%), грошей (50%) та засобів гігієни (27%).



Типовий споживчий кошик у ВПО після переїзду не змінився, переселенці купують такі ж продукти, що й ті, хто не залишав будинок через війну.