Потребують роботи і житла: як живуть 8 мільйонів внутрішніх переселенців в Україні

В Україні понад 8 мільйонів внутрішніх переселенців – дані Міжнародної організації з міграції (МОМ). Компанія Gradus Research досліджувала, які основні потреби є у ВПО, а також як змінилися їхні доходи та споживання.
Звідки та куди мігрують
Більше мігрують жителі Сходу України, вони становлять 61% загальної кількості внутрішніх перселенців. З південних регіонів виїхали 21% ВПО. Кияни та мешканці північних областей після тимчасової міграції здебільшого повертаються додому. Найпопулярнішим напрямком
Звідки та куди мігрують
Більше мігрують жителі Сходу України, вони становлять 61% загальної кількості внутрішніх перселенців. З південних регіонів виїхали 21% ВПО. Кияни та мешканці північних областей після тимчасової міграції здебільшого повертаються додому. Найпопулярнішим напрямком
внутрішньої міграції лишається Львівська область.
Потребують роботи і житла
65% внутрішніх переселенців потребують грошей, водночас про таку необхідність говорить такий самий відсоток людей серед українців, які залишилися на постійному місці проживання.
Однак серед ВПО 40% людей досі потребують роботи, а 29% – безпечного житла. Це відчутно більше, ніж серед тих, хто не переїжджав (27% та 19% відповідно).
Серед ВПО лише 55% мають роботу – проти 66% серед тих, хто не змінив місце проживання.. Через війну дохід зменшився у 82%
Однак серед ВПО 40% людей досі потребують роботи, а 29% – безпечного житла. Це відчутно більше, ніж серед тих, хто не переїжджав (27% та 19% відповідно).
Серед ВПО лише 55% мають роботу – проти 66% серед тих, хто не змінив місце проживання.. Через війну дохід зменшився у 82%
переселенців.
Дослідники вважають, що збитки та потреби переселенців роблять їх мотивованими працівниками.
Половина отримує допомогу від держави
Кількість внутрішніх переселенців, які почуваються у безпеці, становить лише 23%. Водночас 85% ВПО кажуть, що у нових
Кількість внутрішніх переселенців, які почуваються у безпеці, становить лише 23%. Водночас 85% ВПО кажуть, що у нових
місця проживання до них ставляться доброзичливо.
Допомога від держави отримують 52% переселенців. Цей показник більший, ніж серед тих, хто не переїхав (24%). Велику допомогу одержують у вигляді харчових продуктів (77%), грошей (50%) та засобів гігієни (27%).
Типовий споживчий кошик у ВПО після переїзду не змінився, переселенці купують такі ж продукти, що й ті, хто не залишав будинок через війну.
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