Новий закон Зеленського дозволить людям з інвалідністю обслуговуватися поза чергою

Сьогодні президент України підписав закон, відповідно до якого першочергове право в чергах і на будь-яких пропускних пунктах надається людям з інвалідністю та особам, які їх супроводжують.

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю" № 1664-IX посилює соціальний захист людей з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.Зокрема, відповідно до закону, такі люди і особи, які їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах і організаціях, що надають послуги населенню.Також люди з інвалідністю, які їдуть на лікування і мають відповідні документи, особи з інвалідністю I групи та особи, які їх супроводжують, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окупованих територіях (не частіше одного разу на тиждень в один бік).Крім того, дорослі і діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу коштом адміністративно-господарських санкцій та пені, що надійшли до державного бюджету і використовуються Фондом соціального захисту інвалідів.