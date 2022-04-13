Новий український безпілотник "PD-2" проходить випробування на відповідність вимогам ЗСУ

18:33 18 листопада Київ, Україна

Новий український безпілотник "PD-2" проходить поетапне тестування в НДІ інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, після чого військові експерти визначать його відповідність вимогам ЗСУ.



Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.



БпАК "PD-2" українського виробництва призначений для ведення повітряної розвідки в інфрачервоному і оптичному діапазоні в будь-який час доби і здійснення коригування вогню артилерії.



"Військові вчені проводять тестування в три етапи: лабораторний, наземний і льотний. Під час них оцінюються бойові, експлуатаційні та технічні характеристики авіаційного комплексу і встановлюється відповідність отриманих результатів вимогам Збройних сил України в БпАК даного класу", - йдеться в повідомленні.