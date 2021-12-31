Новий тренд в шкільних поборах

Навчальний рік ще не почався, а школи щосили "трясуть" батьків, в цьому році просять скинутися на антіковідние товари, починаючи з анісептіков, закінчуючи безконтактними термометрами.
В управліннях освіти кажуть, що це особиста ініціатива керівництва шкіл, а все необхідне закупили або закуповують. Ми дізналися, куди поскаржитися батькам і чим реально забезпечені школярі.
Фарба і халати для боротьби з вірусом
Батьків масово змушують здавати гроші на засоби захисту від коронавируса.
За її словами, якщо в Києві щодо все впорядковано, то в регіонах нахабніють з розмахом.
У департаменті освіти КМДА зазначили, що засоби захисту та дезінфекції закуповують централізовано.
Сама Олена Фіданян на своїй сторінці в Facebook показала, що закуповується в навчальні заклади. Це, зокрема, миючі дезинфікуючі засоби, антисептики, захисні рукавички, "Білизна", вода, ліки, туалетний папір, сміттєві пакети, медичні маски, щитки, безконтактні термометри, харчові контейнери, оргтехніка, канцелярія і штори. А також контейнери для використаних масок.
У Міністерстві освіти також говорять, що в школи і садки всі засоби безпеки (антисептики, маски і ін.) Повинні закуповувати засновники, а не за батьківські кошти.
що закуповують
Олена Парфьонова радить батькам, у яких вимагають гроші, не боятися, а скаржитися до районних управлінь або в КМДА. Цікаво, що в деяких школах, коли батьки стали розбиратися, то відразу знайшлося все, на що з них вимагали гроші.
що закуповують
Олена Парфьонова радить батькам, у яких вимагають гроші, не боятися, а скаржитися до районних управлінь або в КМДА. Цікаво, що в деяких школах, коли батьки стали розбиратися, то відразу знайшлося все, на що з них вимагали гроші.
Ми подивилися на сайті закупівель ProZorro, що замовляють із засобів захисту. Як виявилося, на антисептики, дезінфікуючі засоби та з використанням безконтактної технології інфрачервоні термометри вже витратили мільйони з бюджету. Причому закупівлі проводилися ще в травні-червні, а значить, в школах дійсно лукавлять, кажучи про те, що у них нічого немає.
Так, в Шевченківському районі закупили засоби дезінфекції для рук і обробки поверхонь, а в Деснянському і ще кількох - не пошкодували грошей навіть на килимки під них. У Печерському районі у дітей повинні бути кошти не тільки для обробки рук, але і нігтів.
Без довідок та оглядів
Одна з новинок - в цьому році батьки можуть не нести в школу карту щеплень дитини. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Правда, за його словами, в школах мають право попросити довідку про календар зроблених щеплень. Якщо дитину вакцинували відповідно до календаря щеплень, то карта для школи не обов'язкова.
А ось педагогам МОЗ дозволив не проходити через пандемію цього року медогляд. Хоча Київрада виділила на це гроші.
Крім того, в бюджетній комісії Київради, при коригуванні бюджету Києва можуть бути виділені додаткові кошти для закупівлі "антіковідного" списку, необхідного для дитячих установ. "Таке питання обговорюється", - повідомили в комісії.
Крім того, в бюджетній комісії Київради, при коригуванні бюджету Києва можуть бути виділені додаткові кошти для закупівлі "антіковідного" списку, необхідного для дитячих установ. "Таке питання обговорюється", - повідомили в комісії.
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