Новий тренд в шкільних поборах

14:25 19 серпень Київ, Україна

Навчальний рік ще не почався, а школи щосили "трясуть" батьків, в цьому році просять скинутися на антіковідние товари, починаючи з анісептіков, закінчуючи безконтактними термометрами.

В управліннях освіти кажуть, що це особиста ініціатива керівництва шкіл, а все необхідне закупили або закуповують. Ми дізналися, куди поскаржитися батькам і чим реально забезпечені школярі.



Фарба і халати для боротьби з вірусом

Батьків масово змушують здавати гроші на засоби захисту від Батьків масово змушують здавати гроші на засоби захисту від коронавируса

"Якщо раніше статті витрат для батьків були якось структуровані - фонд школи, фонд класу, то тепер з'явився новий вид - на Covid. Батьків просять здавати гроші на безконтактні термометри, бактерицидні лампи, дезінфікуючі засоби та антисептики. Таке враження, що голод в поборах породив у шкіл нову статтю витрат. І це явище, на жаль, поширене на всю Україну ", - сказала одина із співзасновників організації" Батьки SOS ", яка бореться з корупцією в школах, Олена Парфьонова.

За її словами, якщо в Києві щодо все впорядковано, то в регіонах нахабніють з розмахом.

"Гроші просять і на пластикові перегородки, і медичні халати, і навіть на фарбу. Адже" це все для ваших дітей ". Списки в різних школах трохи відрізняються, але в основному це стосується тих засобів для профілактики захворювань, які і так закуповують школи. По Києву ситуація більш-менш рівна, хоча не всі управління встигли провести тендери і все закупити, але в регіонах кожен витончується як може ", - говорить нам Парфьонова.

У департаменті освіти КМДА зазначили, що засоби захисту та дезінфекції закуповують централізовано.

"Уже кілька тижнів по школам їздить комісія на чолі з директором департаменту Оленою Фіданян, щоб перевірити, що у кого є в наявності і чого не вистачає. Ми нікого не просимо скидатися. А якщо хтось це робить - це його особиста ініціатива, і потрібно про це повідомляти ", - сказали в департаменті освіти, підкресливши, що це ж стосується і дитячих садів.

Сама Олена Фіданян на своїй сторінці в Facebook показала, що закуповується в навчальні заклади. Це, зокрема, миючі дезинфікуючі засоби, антисептики, захисні рукавички, "Білизна", вода, ліки, туалетний папір, сміттєві пакети, медичні маски, щитки, безконтактні термометри, харчові контейнери, оргтехніка, канцелярія і штори. А також контейнери для використаних масок.

"Все придбано за гроші міста, виділені районним управлінням освіти, - зазначила Фіданян. - Що-небудь додатково купувати не потрібно ".

У Міністерстві освіти також говорять, що в школи і садки всі засоби безпеки (антисептики, маски і ін.) Повинні закуповувати засновники, а не за батьківські кошти.



що закуповують

Олена Парфьонова радить батькам, у яких вимагають гроші, не боятися, а скаржитися до районних управлінь або в КМДА. Цікаво, що в деяких школах, коли батьки стали розбиратися, то відразу знайшлося все, на що з них вимагали гроші.

"Мило, туалетний папір, паперові рушники. До цього вже звикли, що потрібно збирати. Але коли батьки здивувалися, що потрібно скидатися на антисептик, і підняли питання про те, чому ж постачає місто, то в нашій школі вже і антисептик раптово знайшовся. Ще б мило і папір знайшли ", - розповідає Євгенія Г. За 2-3 на школу. А це буде чергу на півгодини, тому ми скинулися окремо на наш клас ", - сказала нам Олена Г.

Ми подивилися на сайті закупівель ProZorro, що замовляють із засобів захисту. Як виявилося, на антисептики, дезінфікуючі засоби та з використанням безконтактної технології інфрачервоні термометри вже витратили мільйони з бюджету. Причому закупівлі проводилися ще в травні-червні, а значить, в школах дійсно лукавлять, кажучи про те, що у них нічого немає.



Так, в Шевченківському районі закупили засоби дезінфекції для рук і обробки поверхонь, а в Деснянському і ще кількох - не пошкодували грошей навіть на килимки під них. У Печерському районі у дітей повинні бути кошти не тільки для обробки рук, але і нігтів.



Без довідок та оглядів

Одна з новинок - в цьому році батьки можуть не нести в школу карту щеплень дитини. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Правда, за його словами, в школах мають право попросити довідку про календар зроблених щеплень. Якщо дитину вакцинували відповідно до календаря щеплень, то карта для школи не обов'язкова.

"Якщо дитину вакцинували згідно з календарем щеплень, то у віці з 7 до 14 років йому не проводять вакцинацію або ревакцинацію. Тобто важливо вчасно вакцинувати дитину", - говорить Степанов. За його словами, вакцинувати дітей треба навіть в період пандемії.

А ось педагогам МОЗ дозволив не проходити через пандемію цього року медогляд. Хоча Київрада виділила на це гроші.



Крім того, в бюджетній комісії Київради, при коригуванні бюджету Києва можуть бути виділені додаткові кошти для закупівлі "антіковідного" списку, необхідного для дитячих установ. "Таке питання обговорюється", - повідомили в комісії.