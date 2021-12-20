Новий сюрприз для водіїв - фантомний патруль

20:08 11 серпень Київ, Україна

Для збільшення ефективності контролю за дотриманням правил дорожнього руху, на дорогах України з'являться фантомні патрулі - авто без розпізнавальних знаків, які вимірюють швидкість машин в русі.

Про це розповів Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

«Зараз камери автоматичної фіксації присутні тільки в Києві і Київській області. На ділянках автодоріг, на яких поки немає камер автофіксації, TruCAM є єдиним пристроєм для вимірювання швидкості. Ми стоїмо на позиції, підкріпленої міжнародним досвідом, що система автоматичної фіксації працює в парі з пристроями фіксації швидкості в ручному режимі », - пояснив Білошицький

Олексій Білошицький пояснив, що навіть за умови, що буде вже оснащена камерами автофіксації вся мережа автоучастков, вони повинні працювати в парі з TruCAM. Поліцейський переконаний, що для досягнення максимального результату, потрібні різні методи фіксації.

«У нас також заплановано впровадження фантомних патрулів, які будуть вимірювати швидкість транспортних засобів у русі. Всі ці три елементи контролю за швидкістю присутні в інших країнах », - розповів Олексій Білошицький.

Запуск фантомних патрулів Олексій Білошицький анонсував на наступний рік.