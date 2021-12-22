Новий проект "Великий будівництва" - київська об'їзна дорога

15:22 13 серпень Київ, Україна

Програма "Велике будівництво" набирає обертів, сьогодні дали старт новому амбітному проекту будівництва об'їзної дороги навколо Києва.

Дорога з'єднає між собою найбільші міста київської агломерації, початок робіт заплановано на початок 2021 року.





У Міністерстві інфраструктури розповіли подробиці масштабного проекту. За словами, голови відомства Владислава Криклій, Київська об'їзна дорога буде являти собою півкільце, яке об'єднає комфортним маршрутом відразу п'ять міжнародних трас.

Протяжність дороги складе 150 кілометрів, вона буде складатися з шести ділянок. Зокрема КОД охопить траси М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам'янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків і М-01 Київ - Чернігів. Крім того, в рамках проекту побудують міст через Дніпро довжиною 25 кілометрів.



Нова Київська об'їзна дорога з'єднає між собою найбільші міста київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українка, Бориспіль і Бровари. Завдяки новій дорозі водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста.



Таким чином уряд має намір розвантажити столицю від вантажного транспорту та, як наслідок, поліпшити її екологічний стан.



За попередніми розрахунками, будівництво об'їзної дороги займе не менше 5-6 років, а вартість проекту складе 85 мільярдів гривень. Вже подано тендер на будівництво першої ділянки протяжністю 35 кілометрів, який з'єднає траси М-06 Київ - Чоп і М-05 Київ - Одеса.



