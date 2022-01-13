Новий поїзд Інтерсіті+ буде доставляти українців в Карпати

11:34 29 квітень Київ, Україна

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ "Бойківський експрес" №745/746 Київ - Славське здійснить свої перші рейси 1 і 4 травня.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.



У компанії також креативно підійшли до популяризації напрямку - серед людей, які купили квитки, проведуть лотерею.

"Серед усіх пасажирів рейсу №745, які будуть направлятися в Славське 1 і 4 травня, відділ туризму Славської громади випадковим чином розіграє 10 ексклюзивних наборів бойківських сувенірів - тільки потрібно зберегти свій паперовий або електронний квиток до кінця поїздки", - розповіли подробиці акції в УЗ.

Як повідомлялося, Укрзалізниця вирішила продовжити курсування Інтерсіті+ Київ - Славське на травневі свята і в сезон літніх перевезень.