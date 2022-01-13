Новий поїзд Інтерсіті+ буде доставляти українців в Карпати

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ "Бойківський експрес" №745/746 Київ - Славське здійснить свої перші рейси 1 і 4 травня.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
У компанії також креативно підійшли до популяризації напрямку - серед людей, які купили квитки, проведуть лотерею.
У компанії також креативно підійшли до популяризації напрямку - серед людей, які купили квитки, проведуть лотерею.
Як повідомлялося, Укрзалізниця вирішила продовжити курсування Інтерсіті+ Київ - Славське на травневі свята і в сезон літніх перевезень.
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