"Новий Освенцим": у Маріуполі окупанти спалюють тіла вбитих городян у мобільних крематоріях

15:52 06 квітня Київ, Україна

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті, де йдуть бої та яке вже практично знищено, почали працювати російські мобільні крематорії, таким чином окупанти намагаються знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії у Маріуполі.

Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнації, тривалість блокади та жорсткий опір жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців. Тому росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам порятунку та повній евакуації Маріуполя.

Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

Усю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів «ДНР». Вони збирають та спалюють тіла вбитих внаслідок російського вторгнення мешканців Маріуполя. Координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

Багато років він із поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але зрештою йому вдалося стати хіба що директором маріупольського крематорію.