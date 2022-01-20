Новий метод лікування запалення очей протестований на собаках

Недаремно прислів'я радить берегти око. Око - один з найважливіших органів для повноцінного життя у суспільстві. Одним з поширених захворювань очей є увеїт, або запалення судинної оболонки очей. На це запалення очей можуть хворіти не тільки люди, але й тварини. На жаль, з часом захворювання може призводити до сліпоти.
Американські вчені з Техаського університету в Галвестоні заявили про успішне лікування запалень очей на основі куркуміну, що міститься у корі куркуми. Про це пише Texas A & M Today.
За словами вчених, препарати на основі куркуміну легко впоралися з увеїтом у тварин. Тепер вчені планують адаптувати терапію для людини для лікування катаракти та запалення очей.
Водночас нове лікування, як заявляють експерти, показало ефективність у собак, знижуючи ознаки запалення без будь-яких побічних ефектів.
Раніше в Університеті Торонто розробили гідрогель, який відновлює функцію клітин сітківки.
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