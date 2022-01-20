Новий метод лікування запалення очей протестований на собаках

15:56 05 вересень Київ, Україна

Недаремно прислів'я радить берегти око. Око - один з найважливіших органів для повноцінного життя у суспільстві. Одним з поширених захворювань очей є увеїт, або запалення судинної оболонки очей. На це запалення очей можуть хворіти не тільки люди, але й тварини. На жаль, з часом захворювання може призводити до сліпоти.

Американські вчені з Техаського університету в Галвестоні заявили про успішне лікування запалень очей на основі куркуміну, що міститься у корі куркуми. Про це пише Texas A & M Today.

За словами вчених, препарати на основі куркуміну легко впоралися з увеїтом у тварин. Тепер вчені планують адаптувати терапію для людини для лікування катаракти та запалення очей.

"Лікування увеїту зараз ускладнюється обмеженою усмоктуваністю. Крім того, стероїдні препарати, що широко застосовуються, нерідко призводять до ускладнень на нирки та печінку", - повідомляють вчені.

Водночас нове лікування, як заявляють експерти, показало ефективність у собак, знижуючи ознаки запалення без будь-яких побічних ефектів.

"Терапія може потенційно використовуватися для лікування катаракти та увеїту у людей, і наші результати допоможуть прискорити розробку препаратів для людини", - підсумувала співавторка дослідження Ерін Скотт.

Раніше в Університеті Торонто розробили гідрогель, який відновлює функцію клітин сітківки.