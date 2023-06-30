Новий інклюзивний поїзд запустять між Львовом та Ужгородом

17:45 30 червня Київ, Україна

«Укрзалізниця» відремонтувала та зробила інклюзивним ще один електропотяг. Як і всі попередні моделі, поїзд має просторі туалети, пристосовані для людей з інвалідністю, пандуси та таблички, продубльовані шрифтом Брайля.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».



Крім того, облаштували сповивальні столики, місця для перевезення велосипедів, оновили сидіння та системи освітлення, інформування та пожежогасіння.

Потяг невдовзі випустять на маршрут №829, що курсує між Ужгородом та Львовом.

Рейс вирушатиме з Ужгорода о 06:25 та прибуватиме до Львова о 12:10. У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушатиме о 16:35 та прибуватиме до Ужгорода о 22:25.



Потяг проходитиме через станції Батьово, Мукачево, Карпати, Свалява, Воловець, Опорне, Лавочне, Славське, Тухля, Сколе, Стрий та Миколаїв-Дністровський.



Загалом Укрзалізниця запустила 29 інклюзивних електропоїздів, з яких 19 відремонтували вже під час повномасштабного вторгнення.