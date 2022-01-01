Новий формат святкування Дня Незалежності України
17:50 20 серпень Київ, Україна
Цього року День Незалежності України святкуватимуть з усім світом, підготовлений спеціальний шестигодинний онлайн-марафон
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Про це повідомляє прес-служба МЗС.
"У цьому році Міністерство закордонних справ України спільно з Українським Інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України - великий онлайн-марафон. Марафон триватиме майже шість годин ", - йдеться в повідомленні.
Так, в програмі марафону: вітання з усього світу, неперевершені українські пейзажі, включення з креативної студії МЗС, Україна очима японського туриста у фільмі "Спасибі", сет DJ Sky на тлі Карпатських гір, знайомство з українськими фешн брендами, привітання ONUKA, NK і інших українських зірок, приготування борщу з Євгеном Клопотенко.
"Мова онлайн-марафону - англійська. Онлайн-марафон транслюватиметься на офіційній фейсбук-сторінці Україні і на сторінках українських посольств ", - йдеться в повідомленні.
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