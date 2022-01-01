Новий формат святкування Дня Незалежності України

17:50 20 серпень Київ, Україна

Цього року День Незалежності України святкуватимуть з усім світом, підготовлений спеціальний шестигодинний онлайн-марафон

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"У цьому році Міністерство закордонних справ України спільно з Українським Інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України - великий онлайн-марафон. Марафон триватиме майже шість годин ", - йдеться в повідомленні.

Так, в програмі марафону: вітання з усього світу, неперевершені українські пейзажі, включення з креативної студії МЗС, Україна очима японського туриста у фільмі "Спасибі", сет DJ Sky на тлі Карпатських гір, знайомство з українськими фешн брендами, привітання ONUKA, NK і інших українських зірок, приготування борщу з Євгеном Клопотенко.