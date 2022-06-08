Новий евакуаційний поїзд призначено на 8 червня - УЗ

Укрзалізниця призначила із Покровська евакуаційний потяг на 8 червня.
Про це повідомляють на сайті УЗ.
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
В Укрзалізниці зазначають також, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватись, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
Про це повідомляють на сайті УЗ.
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
В Укрзалізниці зазначають також, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватись, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
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