Нові вагони останньої модифікації від "Укрзалізниці"

13:27 18 грудня Київ, Україна

"Укрзалізниця" прислухається до бажань своїх пасажирів, оновлений ряд поїздів зразка 2020 року, також компанія зібрала пропозиції щодо змін в вагонах зразка 2021 року, всі вони взяті до відома, і зараз керівництво компанії визначається з техзавданнями для реалізації оновлень.

Якщо ви ще не проінспектували вагони Укрзалізниці 2020 року, то, судячи з усього, ми чекаємо саме вас, написав керівник з комунікацій та клієнтського маркетингу компанії Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook.