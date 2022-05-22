Нові вагони останньої модифікації від "Укрзалізниці"

13:27 18 грудня Київ, Україна

"Укрзалізниця" прислухається до бажань своїх пасажирів, оновлений ряд поїздів зразка 2020 року, також компанія зібрала пропозиції щодо змін в вагонах зразка 2021 року, всі вони взяті до відома, і зараз керівництво компанії визначається з техзавданнями для реалізації оновлень.
 
Якщо ви ще не проінспектували вагони Укрзалізниці 2020 року, то, судячи з усього, ми чекаємо саме вас, написав керівник з комунікацій та клієнтського маркетингу компанії Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook.
"Серед новинок: роздільне кондиціонування в кожному купе, USB-зарядки і розетки біля кожного пасажирського місця, 4 режими освітлення, плюс кероване світло для читання, табло зайнятості туалетів на панелі управління над дверима купе", - написав Шевченко.