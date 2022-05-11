Нові умови прийому до закладів вищої освіти у 2021 році

21:10 09 грудня Київ, Україна

Глава Міносвіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2021 році було внесено низку змін.

Відповідна інформація розміщена на сайті МОН в середу, 9 грудня.



Поки невідомо, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу, тому практично для всіх абітурієнтів доступна можливість електронної подачі заяв.



Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО, обов'язковий також і документ про повну загальну середню освіту. Він повинен бути виготовлений в Україні, обов'язково з використанням фотополімерних технологій.



Поки що в планах, але до початку вступної кампанії 2021 року буде введено в ужиток надання документів на зарахування дистанційно. У МОН це планують реалізувати безпосередньо через електронний кабінет вступника. Для цього також буде потрібен електронний підпис.

Вступникам на спеціальності "Стоматологія", "Медицина" і "Педіатрія" відтепер потрібно набрати не менше 150 балів по ЗНО - мова про другий і третій конкурсні предмети. Ця вимога не поширюється на тих, чий конкурсний бал буде вище 175.

З 2021 року обов'язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності будуть:

українська мова та математика;

третім предметом можуть бути біологія, хімія або фізика.

Вступникам на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування потрібно здавати ЗНО з української мови та літератури, а абітурієнти, які обрали інші спеціальності, зможуть проходити тестування тільки з української мови.



Важливо: сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 років можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.



У 2021 році перелік предметів ЗНО буде розширено для більшості спеціальностей. Абітурієнти таким чином зможуть використовувати їх як третій конкурсний предмет.



Абітурієнт зможе подати на небюджетні конкурсні пропозиції не більше 30 заяв.



Зміняться і правила для вступників до магістратури:

Потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ).

Заклад зможе збільшити вагу бала за професійний іспит (на свій розсуд), залишивши на іспит з іноземної мови не менше 25%.

Важливо: вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ 2020 і 2021, а результати єдиного фахового вступного випробування будуть враховуватися тільки за 2021 рік.