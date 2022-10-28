Нові рейси по Україні та маршрути за кордон. УЗ оновила графік поїздів

Укрзалізниця 28 жовтня представила оновлений графік руху поїздів. Так, з'явилося 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева (Молдова), Перемишля, Хелма (Польща) та Відня (Австрія), 4 нових рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів Україною та за кордон.
Серед ключових оновлень по маршрутах в межах України:
- Поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.
- Поїзд №266/265 Ковель – Ужгород. Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.
- Поїзд №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський. Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.
Ще три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом.
- поїзд № 111/112 Ізюм – Київ;
- поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів;
- поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса.
Крім того, відновлюється низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:
- № 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
- № 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- № 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- № 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;
- № 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;
- № 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;
- № 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
- № 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми;
- № 7/8 Київ – Чернівці отримав ранкове прибуття;
- № 49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години.
Швидкісні поїзди Інтерсіті+ теж зазнають зрушень у графіку:
- № 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;
- № 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години;
час відправлення поїздів напрямку Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів – Київ став значно зручнішим для пасажирів:
- № 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;
- № 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;
- № 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;
- № 708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;
- № 710/709 Чернігів – Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.
Крім цього, УЗ на ділянках із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшила кількість вагонів у 17 наявних поїздах.
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