Нові правила видачі посвідченнь водія

18:52 17 липень Київ, Україна

МВС внесло ряд змін в процедуру отримання посвідчення водія, а також спростила акредитації автошкіл, який вступив чинності 17 липня наказ поширюється на майбутніх водіїв і автошкіл. Відзначається, що це повинно спростити українцям процес отримання прав.

Повідомляє в п'ятницю, прес-служба відомства.

"Відтепер підтвердити навички управління стало простіше", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 17 липня вступив в силу наказ МВС від 22 травня 2020 року № 408, який стверджує відразу дві нові інструкції: Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, яка удосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш детально регламентує їх проведення, і Про використання технічних засобів контролю під час здачі іспитів (в тому числі фото - і відеотехніки), збереження отриманої з їх допомогою інформації та доступ до неї, яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю. Зокрема, одним з нововведень є те, що при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами будь-якої з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустимий перерва в навичках управління - до трьох місяців. Зокрема, одним з нововведень є те, що при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами будь-якої з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустимий перерва в навичках управління - до трьох місяців.

Також відтепер можна підтвердити навички керування транспортним засобом документом на право власності транспортного засобу другого з подружжя, і документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном.

"У разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит здається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії. Іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками і т. п ", - наголошується в повідомленні.

Уточнюється, що тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику - не менше 10 хв, на дорозі - не менше 20 хв, а в цілому - не більше години. Також можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливо (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП та ін).

"Фото-, відеофіксація відбувається з самого початку кожного іспиту і ведеться безперервно до його завершення. Результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити ", - наголошується в повідомленні.

Крім того, встановлено підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів і т. п.).



У той же час можливе виключення наявної категорії, якщо меддовідки вона не підтверджена, і відновлення її в разі надання нової меддовідки, якщо придатність до управління відновлена.