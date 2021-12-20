Нові правила видачі посвідченнь водія

МВС внесло ряд змін в процедуру отримання посвідчення водія, а також спростила акредитації автошкіл, який вступив чинності 17 липня наказ поширюється на майбутніх водіїв і автошкіл. Відзначається, що це повинно спростити українцям процес отримання прав.
Повідомляє в п'ятницю, прес-служба відомства.
Відзначається, що 17 липня вступив в силу наказ МВС від 22 травня 2020 року № 408, який стверджує відразу дві нові інструкції: Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, яка удосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш детально регламентує їх проведення, і Про використання технічних засобів контролю під час здачі іспитів (в тому числі фото - і відеотехніки), збереження отриманої з їх допомогою інформації та доступ до неї, яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.
Зокрема, одним з нововведень є те, що при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами будь-якої з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустимий перерва в навичках управління - до трьох місяців.
Також відтепер можна підтвердити навички керування транспортним засобом документом на право власності транспортного засобу другого з подружжя, і документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном.
Уточнюється, що тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику - не менше 10 хв, на дорозі - не менше 20 хв, а в цілому - не більше години. Також можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливо (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП та ін).
Крім того, встановлено підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів і т. п.).
У той же час можливе виключення наявної категорії, якщо меддовідки вона не підтверджена, і відновлення її в разі надання нової меддовідки, якщо придатність до управління відновлена.
У той же час можливе виключення наявної категорії, якщо меддовідки вона не підтверджена, і відновлення її в разі надання нової меддовідки, якщо придатність до управління відновлена.
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