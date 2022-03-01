Нові правила в'їзду до Туреччини для українців

14:57 01 червень Київ, Україна

З 1 червня громадяни України зможуть відвідати Туреччину при наявності одного з чотирьох документів.



Йдеться про сертифікат вакцинації від COVID-19, довідку про перенесене захворювання, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2.



Про це сказав перший секретар, керівник консульського відділу Посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.

«Починаючи з 1 червня 2021 року для в'їзду до Туреччини необхідно виконати одну з чотирьох умов - мати один з документів, який підтверджує вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тестування - ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, або експрес- тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду", - повідомив Білик.

Для відвідин Туреччини українцям потрібно мати один з наступних документів:

Документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну.

Документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.

Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Консул також уточнив, що транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань. Отримання більш докладної інформації очікується від турецької влади найближчим часом.