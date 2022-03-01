Нові правила в'їзду до Туреччини для українців

З 1 червня громадяни України зможуть відвідати Туреччину при наявності одного з чотирьох документів.
Йдеться про сертифікат вакцинації від COVID-19, довідку про перенесене захворювання, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2.
Про це сказав перший секретар, керівник консульського відділу Посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.
Йдеться про сертифікат вакцинації від COVID-19, довідку про перенесене захворювання, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2.
Про це сказав перший секретар, керівник консульського відділу Посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.
Для відвідин Туреччини українцям потрібно мати один з наступних документів:
- Документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну.
- Документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх шести місяців.
- Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.
- Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
Консул також уточнив, що транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань. Отримання більш докладної інформації очікується від турецької влади найближчим часом.
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