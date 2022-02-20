Нові правила в'їзду для іноземців

12:23 29 вересень Київ, Україна

Уряд України своєю постановою змінив правила в'їзду іноземців в країну на період дії карантину. Про це повідомляє Держприкордонслужба у вівторок, 29 вересня. Іноземці можуть в'їжджати на територію України, але при цьому вони повинні виконати низку умов.



Зокрема, Кабмін визначив, що серед іншого, на період дії карантину забороняється перетин держкордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, що має представництво на території країни і покриває витрати, пов'язані з можливим лікуванням COVID-19 і обсервацією.



Серед винятків, хто не підпадають під цю вимогу - іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України, та особи, визнані біженцями, або особи, які потребують додаткового захисту. Також ця норма не стосується працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, військовослужбовців збройних сил держав-членів НАТО та учасників програми Партнерство заради миру, які беруть участь в підготовці підрозділів ЗСУ.



Крім того, без наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування іноземцям та особам без громадянства забороняється перетин контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, АР Крим та Севастополя і виїзду з них.



Також визначено, що самоізоляції підлягають особи, які перетинають держкордон і прибули з держави або є громадянами (підданими) держав з широким розповсюдженням COVID-19.



Ця норма не поширюється на наступні категорії:



-особи, що не досягли 12 років;

-особи, що прибули в Україну з метою навчання в закладах вищої освіти;

-особи, що є громадянами (підданими) держав з широким розповсюдженням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують по території України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

-працівники дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їхніх сімей;

-водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

-інструктори збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО Партнерство заради миру, які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів ЗСУ;

-діячі культури на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

-особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

-особи, у яких наявний негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, проведений не більше ніж за 48 годин до перетину кордону.