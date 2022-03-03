Нові поштові марки із серії "Національна військова техніка"

16:48 08 жовтень Київ, Україна

З 9 жовтня, держконцерн "Укроборонпром" і "Укрпошта" вводять в обіг нові поштові марки з військовою технікою.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"Укрпошта спільно з державним концерном "Укроборонпром" 9 жовтня вводить в обіг марки "Бронетранспортер "БТР-4МВ1"" і "Система БМ-21УМ "Берест"" із серії "Національна військова техніка". Обидві бойові машини виготовлені на заводах, що входять до складу Укроборонпрому", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дизайн поштових марок, конвертів та штемпеля "Перший день" виконали художники Олександр та Сергій Харуки.

"Зазвичай в мирному житті навряд чи більшість з нас цікавиться бойовою технікою і бронетранспортерами. Але вже 6 років поспіль тема війни в нашій країні стосується кожного. В Укрпошти своя поштова "зброя" - марки. Завдяки їм ми маємо можливість відображати наше сьогодення і транслювати важливі для України події всередині країни і далеко за її межами. На цей раз це вже третій випуск марок, сюжетами яких стала сучасна військова техніка України. Вдячні нашому партнеру Укроборонпром за тісну співпрацю та за щоденну важливу роботу в тилу для захисту і підтримки наших військових", - сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Повідомляється, що в розробці обох зразків техніки підприємства Укроборонпрому врахували бойовий досвід наших захисників на сході України.

Зазначено, що тираж кожної марки - 130 тис. примірників, номіналом - 9 грн. Серію "Національна військова техніка" Укрпошта почала в 2016 році з випуску поштових марок "Бронетранспортер "Дозор-Б"","Танк БМ "Оплот"" і "Фрегат "Гетьман Сагайдачний"". У 2017 році вийшла поштова марка "Бронетранспортер "БТР-4"".