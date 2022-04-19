Нові ПДР: тепер пристебнутими повинні бути і водій таксі, і всі його пасажири

06:41 25 листопада Київ, Україна

Згідно зі зміненими правилами дорожнього руху, тепер водій таксі зобов'язаний забезпечити наявність ременів безпеки і для себе, і для своїх пасажирів.



Про це повідомила пресслужба МВС.



Для водіїв і пасажирів:



Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати



Також забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.