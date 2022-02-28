Нові функції Instagram на честь 10-річного ювілею

21:02 06 жовтень Київ, Україна

6 жовтня сервісу Instagram виповнилося 10 років, на честь ювілею сервіс підготував кілька цікавих оновлень.

Користувачі iOS- і Android- пристроїв тепер можуть вибирати серед декількох варіантів іконок програми: від класичного дизайну і до райдужного забарвлення. Щоб оновити дизайн, потрібно зайти в "Налаштування", потягнути пальцем вниз і вибрати один з запропонованих значків.

Зайшовши в архів, користувачі побачать свої сторіз, акуратно розсортовані по днях і оформлені у вигляді календаря, а також і карту зі сторіз, в яких вони ставили геотеги. За допомогою календаря і карти можна поностальгувати і згадати, що і де ви робили протягом останніх трьох років.

У тестовому режимі буде працювати функція "Переглянути приховані коментарі", що ховає від підписників недоречні або образливі коментарі в чиєму-небудь акаунті. Сам власник акаунта зможе прочитати приховані коментарі при необхідності, але його підписники - ні. Планується, що дана функція повинна спрацьовувати автоматично. Наприклад, в Twitter користувач повинен приховувати небажані коментарі вручну.



У Instagram ввели ще одну функцію, що працює на основі штучного інтелекту. Її мета - попередити людей про те, що їхній коментар може розцінюватися як образливий, і таким чином дати їм можливість подумати і виправити текст перед публікацією. Ця функція буде спрацьовувати при неодноразовому порушенні етикету онлайнового спілкування.



І трохи святкової статистики. Соцмережа повідомила, що на її платформі щодня публікується більше ніж 1 млн повідомлень, в яких згадується слово «мем», 50% користувачів щодня переглядають відео в Instagram, щодня відправляється понад 900 млн смайлів, в середньому кожен користувач відправляє в 3 рази більше особистих повідомлень, ніж коментарів.