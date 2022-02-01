Нововведення для переселенців в додатку "Дія"

Кабмін прийняв рішення інтегрувати в додаток "Дія" довідку для ВПО (внутрішньо-переміщеної особи)
Уряд прийняв відповідну постанову на засіданні в середу 16 вересня.
У пояснювальній записці говориться, що нововведення:
У пояснювальній записці говориться, що нововведення:
- дозволить подавати електронну копію довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи в держоргани та органи місцевої влади через додаток "Дія";
- спростить отримання адміністративних послуг, що передбачають пред'явлення або подачу копії зазначеної довідки.
У жовтні 2020 року довідка внутрішньо-переміщеної особи буде доступна в електронній формі в мобільному додатку державних електронних послуг "Дія".
Довідку ВПО можна надавати:
- При влаштуванні на роботу або вступі до університету;
- При отриманні допомоги на оплату компослуг або субсидії;
- При здійсненні фінансових операцій в банках або фінустановах;
- Для голосування на виборах;
- При запису до лікаря.
- При отриманні певної послуги від держави, наприклад, паспорта.
Що таке "Дія"?
Додатки "Дія" - це єдиний державний вебпортал електронних послуг, який є одним з основних сервісів в проєкті "Держава в смартфоні". Вони об'єднують в собі всі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.
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