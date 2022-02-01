Нововведення для переселенців в додатку "Дія"

15:44 16 вересень Київ, Україна

Кабмін прийняв рішення інтегрувати в додаток "Дія" довідку для ВПО (внутрішньо-переміщеної особи)

Уряд прийняв відповідну постанову на засіданні в середу 16 вересня.



У пояснювальній записці говориться, що нововведення:

дозволить подавати електронну копію довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи в держоргани та органи місцевої влади через додаток "Дія";

спростить отримання адміністративних послуг, що передбачають пред'явлення або подачу копії зазначеної довідки.

У жовтні 2020 року довідка внутрішньо-переміщеної особи буде доступна в електронній формі в мобільному додатку державних електронних послуг "Дія".

Довідку ВПО можна надавати:

При влаштуванні на роботу або вступі до університету;

При отриманні допомоги на оплату компослуг або субсидії;

При здійсненні фінансових операцій в банках або фінустановах;

Для голосування на виборах;

При запису до лікаря.

При отриманні певної послуги від держави, наприклад, паспорта.

Що таке "Дія"?

Додатки "Дія" - це єдиний державний вебпортал електронних послуг, який є одним з основних сервісів в проєкті "Держава в смартфоні". Вони об'єднують в собі всі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.