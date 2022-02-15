Новонароджені отримуватимуть електронне свідоцтво про народження

14:15 24 вересень Київ, Україна

Мінцифри вводить в мобільний додаток "Дiя" е-свідоцтво про народження. Дані дитини будуть відображатися у обох батьків.



Відзначається, що е-свідоцтво матиме таку ж юридичну силу, як і паперове.



Кабінет міністрів прийняв постанову, яка вводить цифрове свідоцтво про народження дітей до 14 років.

"Разом зі свідоцтвом також відображатиметься й актуальна прописка дитини. Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, що й паперове", - сказано в повідомленні Мінцифри.

Постанова визначає порядок замовлення, формування, подання та встановлення достовірності електронного свідоцтва про народження, а також можливість передачі цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.