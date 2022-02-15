Новонароджені отримуватимуть електронне свідоцтво про народження

Мінцифри вводить в мобільний додаток "Дiя" е-свідоцтво про народження. Дані дитини будуть відображатися у обох батьків.
Відзначається, що е-свідоцтво матиме таку ж юридичну силу, як і паперове.
Кабінет міністрів прийняв постанову, яка вводить цифрове свідоцтво про народження дітей до 14 років.
Постанова визначає порядок замовлення, формування, подання та встановлення достовірності електронного свідоцтва про народження, а також можливість передачі цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.
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