Новоросійськ йде під воду через сильні зливи

12:52 16 серпня Київ, Україна

Тепер повінь прийшла в Краснодарський край. Російське місто Новоросійськ в ніч на 16 серпня заливала вода, злива несла із парковок автомобілі. Як повідомили місцеві новини, в місті пізно увечері неділі зазвучали тривожні сирени для оповіщення населення.

"В цьому випадку звук сирен означає, що якщо ви є жителем будинків, які знаходяться в зоні підтоплення, то повинні зібрати документи, відімкнути освітлення, газ, воду, нагрівальні прилади, і бути готовими до евакуації в будь-який момент", - повідомив глава Новоросійська Ігор Дяченко.

На кадрах роликів видно, як на деяких вулицях автомобілі затоплені наполовину, а на деяких - практично повністю сховані під водою. Люди пересуваються по пояс у воді, а місцями навіть по груди.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині північний чорноморський регіон постраждав від масштабних повеней, що охопили провінції від Бартину до Синопа.