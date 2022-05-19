Новоросійськ йде під воду через сильні зливи

Тепер повінь прийшла в Краснодарський край. Російське місто Новоросійськ в ніч на 16 серпня заливала вода, злива несла із парковок автомобілі. Як повідомили місцеві новини, в місті пізно увечері неділі зазвучали тривожні сирени для оповіщення населення.
На кадрах роликів видно, як на деяких вулицях автомобілі затоплені наполовину, а на деяких - практично повністю сховані під водою. Люди пересуваються по пояс у воді, а місцями навіть по груди.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині північний чорноморський регіон постраждав від масштабних повеней, що охопили провінції від Бартину до Синопа.
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