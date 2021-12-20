Новому асфальту Шулявського моста загрожують неслухняні водії

Порушуючи встановлені для дорожнього покриття вимоги, відсунувши в бік поставлені комунальними службами огорожі, водії поїхали по «сирому» асфальту Шулявського моста. Цей кричущий факт опублікував сьогодні в Facebook «Київ Оперативний».
На опублікованому відео кілька автомобілів, проїхавши через невеликий отвір в огорожі, з'їжджають з мосту прямо по свіжому асфальту.
Міст перекрито з 17 липня. Напередодні мер Віталій Кличко повідомив, що на Шулявському шляхопроводі в Києві почали масштабне асфальтування.
За його словами, крім укладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з'їздів з нього переукладивают інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, упорядковують підземний пішохідний перехід.
Раніше ЗМІ писали, що загальна вартість ремонтних робіт Шулявського шляхопроводу може зрости майже до двох мільярдів гривень.
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