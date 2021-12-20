Новому асфальту Шулявського моста загрожують неслухняні водії

Порушуючи встановлені для дорожнього покриття вимоги, відсунувши в бік поставлені комунальними службами огорожі, водії поїхали по «сирому» асфальту Шулявського моста. Цей кричущий факт опублікував сьогодні в Facebook «Київ Оперативний».

На опублікованому відео кілька автомобілів, проїхавши через невеликий отвір в огорожі, з'їжджають з мосту прямо по свіжому асфальту.

"Ось кайф - їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже "кмітливий" посунув загородження, і все помчали ", - йдеться в описі до відео.

Міст перекрито з 17 липня. Напередодні мер Віталій Кличко повідомив, що на Шулявському шляхопроводі в Києві почали масштабне асфальтування.

"Основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для жителів столиці", - зазначив він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, крім укладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з'їздів з нього переукладивают інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, упорядковують підземний пішохідний перехід.

Раніше ЗМІ писали, що загальна вартість ремонтних робіт Шулявського шляхопроводу може зрости майже до двох мільярдів гривень.