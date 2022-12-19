Новорічну марку вже можна придбати у відділеннях «Укрпошти»

Новорічну марку «Укрпошти» відсьогодні, 19 грудня, вже можна придбати у більшості відділень по всій Україні, повідомив гендиректор Ігор Смілянський.
На малюнку зображено дівчину та українського військового, які зустрічають свято порізно. Ескіз марки створила 11-класниця із Миколаєва Валерія Михайлова. Після цього його допрацювали, додавши поле бою, вкрите снігом, і запалені свічки на вікні.
Марка має тираж 720 тисяч (120 тисяч аркушів). До неї можна купити також художню картку «З Різдвом» та конверт «Переможного Нового Року!».
Дизайн новорічної марки обрали під час голосування. Українці могли віддати голос за один із п'яти варіантів ескізів.
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