Новорічну марку вже можна придбати у відділеннях «Укрпошти»

12:05 19 грудня Київ, Україна

Новорічну марку «Укрпошти» відсьогодні, 19 грудня, вже можна придбати у більшості відділень по всій Україні, повідомив гендиректор Ігор Смілянський.

"Сьогодні мільйони людей святкують День святого Миколая, а діти чекають на подарунки. Цього року в Україні він особливий, коли батьки часто не разом з дітьми та один з одним. І наша новорічна марка «Роз'єднані війною» передає саме цей настрій. Але вона не лише про смуток розлуки, вона про надію та про те, що можна бути поряд, навіть коли не разом”, - написав Смілянський.

На малюнку зображено дівчину та українського військового, які зустрічають свято порізно. Ескіз марки створила 11-класниця із Миколаєва Валерія Михайлова. Після цього його допрацювали, додавши поле бою, вкрите снігом, і запалені свічки на вікні.



Марка має тираж 720 тисяч (120 тисяч аркушів). До неї можна купити також художню картку «З Різдвом» та конверт «Переможного Нового Року!».



Дизайн новорічної марки обрали під час голосування. Українці могли віддати голос за один із п'яти варіантів ескізів.