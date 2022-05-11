Новорічна ніч: ресторанам дозволили працювати на 2 години довше

20:20 09 грудня Київ, Україна

На засіданні уряду 9 грудня було прийнято рішення дозволити ресторанам і кафе працювати до 01:00 в новорічну ніч.

З такою ініціативою виступив глава МОЗ Максим Степанов. Він же запропонував збільшити на годину дозволений час роботи закладів в інші дні карантину - до 23:00. Однак всі розрахункові операції відвідувачі повинні закінчити до 22:00.



Відзначимо, раніше карантинні обмеження дозволяли ресторанам працювати тільки до 22:00.



