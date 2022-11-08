Новорічна ялинка у Києві буде. Ось який вигляд вона може мати

09:46 08 листопада Київ, Україна

Новорічну ялинку в Києві встановлять, незважаючи на війну, розповів Ігор Добруцький, президент компанії Folk Ukraine, яка організує новорічне свято на Софійській площі.



Декілька варіантів ескізів ялинки вже розробили. Один із них можна побачити на ілюстрації.

«Цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія», – наголосив Добруцький.

Один із варіантів ескізів припускає, що ялинка буде прикрашена іграшками у кольорах національного прапора, а замість різдвяної зірки на її верхівці буде тризуб.

Де саме у Києві поставлять ялинку, наразі невідомо.



Повністю скасовувати святкування Нового року та Різдва у місті не хочуть, проте врахують питання безпеки. За словами міського голови, традиційні масові святкування не влаштовуватимуть, але «атмосфера Нового року має бути».