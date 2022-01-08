Нове у правилах виходу на пенсію з січня 2022 року

10:17 08 січень Київ, Україна

Для багатьох українців наближення пенсійного віку пов'язане не лише з погіршенням здоров'я, а й з очікуваним погіршенням фінансового становища. Тому для них дуже важливо знати все про пенсійне законодавство, яке постійно змінюється.

Починаючи з січня 2022 року у пенсійному законодавстві України змінилися розміри страхового стажу, від якого тепер залежить термін виходу на пенсію за віком. Зауважимо, що законом України передбачено пенсійну виплату навіть тим, чий трудовий стаж менше 15 років. Єдиною умовою тут стане те, що цю невелику суму нараховуватимуть уже з 65 років.

З 1 січня по 31 грудня 2022 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати не менше 29 років страхового стажу. Це вже на рік більше, ніж у 2021 році. Якщо ж страховий стаж у межах від 19 до 29 років, піти на пенсію цього року зможуть ті, кому виповнилося 63 роки.

Як обчислюється страховий стаж? Він визначається періодом (числом місяців), під час якого рахунок працівника вносився страховий внесок до Пенсійного фонду. Якщо ви працюєте, не оформивши трудові відносини, такі внески можна робити самостійно.

Але як бути, якщо такого стажу недостатньо для нарахування пенсії? Такі випадки також передбачає закон. У разі, коли у віці 63 років страховий стаж нижчий за мінімальний, такому пенсіонеру буде призначено пенсію у 65 років. Сума виплати, на яку він може розраховувати у січні цього року, становить 1 854 гривні.. Тому рекомендовано приділяти увагу страховому стажу.

Ну і про найцікавіше: чи буде збільшено розмір пенсій? Як заплановано на цей рік, зростання пенсій пройде у 12 етапів. Розмір збільшення виплат залежатиме від зміни мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Ось основні групи пенсіонерів, яким піднімуть пенсії: чорнобильці, інваліди І, ІІ та ІІІ групи, жінки після 60 років (+ 9% до одержуваної виплати), непрацездатні родичі (батьки, подружжя) загиблих в АТО/ООС, 65-річним особам з -за зростання мінімалки.

Зростання мінімальних соцвиплат заплановано на березень. Для пенсіонерів, стаж яких становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, буде виплачено: для тих, кому 80 і більше – не менше 2 600 гривень, кому 75 – 80 років – 2500 гривень.