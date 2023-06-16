Нове відділення Nova Post у Празі: зручність та швидкість доставки в Чехії

12:57 05 червня Київ, Україна

"Нова пошта" відкрила своє перше відділення у столиці Чехії, Празі. Це стало можливим завдяки стрімкому розвитку компанії та її розширенню за межі України.



Чехія стала четвертою країною Євросоюзу, де представлені відділення Nova Post, приєднавшись до Польщі, Литви та Молдови.



За словами прес-служби компанії, українці, які мешкають у Чехії, тепер зможуть легко відправляти посилки, документи та вантажі в Україну, а також швидко отримувати посилки від рідних.



Нове відділення Nova Post у Празі, розташоване за адресою Pod Višňovkou 1664/29, щодня приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправлення та отримання.



Співвласник групи компаній "Нова пошта", В'ячеслав Клімов, зазначив, що Nova Post має експертизу в швидкісній доставці, багаторічний досвід у кросбордингових послугах та новітні розробки для клієнтів.



Компанія забезпечить швидку доставку будь-яких товарів до Чехії з усього світу. Крім того, Nova Post надасть чеським компаніям можливість розширення на український споживчий ринок із більш ніж 30 мільйонами клієнтів.



Представники Nova Post також заявили про плани відкриття додаткових відділень у Празі та Брно у найближчому майбутньому.. Компанія інвестує у розвиток у Чехії 3 мільйони чеських крон цього року.



Відділення Nova Post у Празі та інших містах Чехії працюють щодня, а термін доставки посилок складає від 5 робочих днів.