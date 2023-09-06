Нова Зеландія надає українцям дозвіл на постійне проживання

07:35 27 серпня Київ, Україна

Війна змусила українців залишити свої будинки та роз'їхатися по всьому світу. А хтось просто не зміг уже повернутися до свого будинку із довгострокової поїздки.

Однією з країн, що дала українцям тимчасовий притулок, стала Нова Зеландія. І якщо раніше вони могли бути тут на основі спеціальної однорічної візи, то тепер, як повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, країна надасть українським біженцям дозвіл на проживання.

Минулого року, після російського вторгнення в Україну, новозеландський уряд запровадив спеціальну "українську" візу, яка надавала громадянам України право залишатися в Новій Зеландії протягом 12 місяців. У лютому 2023 року термін дії таких віз продовжили ще на рік.

Тепер новозеландський уряд вирішив припинити прийом заявок на отримання цієї спецвізи після 15 березня наступного року, але тим, хто вже оформив або встигає оформити цю візу до зазначеної дати, надасть право на постійне проживання в Новій Зеландії.

"Багато тих, хто шукав безпеки тут, у Новій Зеландії, ніколи б не сподівалися залишитися тут надовго, але оскільки війна триває, ми маємо гуманітарне зобов'язання забезпечити їм впевненість", - пояснив міністр імміграції Нової Зеландії Ендрю Літтл.

На цей час видано загалом 1510 "українських" віз. На території Нової Зеландії залишаються близько 340 власників документа.

ЗМІ зазначає, що охочі отримати дозвіл на постійне проживання мають надати медичну довідку, пройти перевірку чесноти (перевірка характеру) та додаткову ідентифікацію особи.

Крім того, їм доведеться заплатити додатковий збір у розмірі 1200 новозеландських доларів (708 доларів США).

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії 21 липня оголосив про нові санкції проти росії і рб у зв'язку з агресією проти України.