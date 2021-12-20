Нова послуга від ПриватБанку - оплата особою

18:03 11 серпень Київ, Україна

ПриватБанк йде в ногу з часом, вперше в Україні з'являться POS-термінали з технологією FacePay24. Все, що потрібно зробити, це "прив'язати" своє Селфі до банківської карти.

Як зазначив керівник напрямку обслуговування торгових підприємств ПриватБанку Євген Васильцов, ця послуга зручна тим, що зробити покупку і оплатити її можна, навіть якщо ви забули карту або смартфон будинку.

Щоб скористатися сервісом "оплати особою", необхідно встановити на смартфон оновлене додаток Privat24 і активувати оплату FacePay24. Потім, слідуючи підказкам програми, потрібно зробити три Селфі з різних ракурсів і прив'язати знімки до обраної банківській картці.



Для оплати в POS-терміналах Android PAX за допомогою Селфі потрібно після введення суми вибрати на терміналі "оплата особою", подивитися на фронтальну камеру терміналу, натиснути кнопку "оплатити" та підтвердити операцію введенням пін-коду.



Уже сьогодні оплата особою доступна на 260 POS-терміналах Android PAX, і ця мережа буде розширюватися. Термінали будуть доступні в торгових мережах.



За словами представників банку, до кінця 2020 року таких терміналів по всій країні буде до 7700.



На сьогоднішній день система вже працює в деяких торгових точках Києва і Миколаєва.