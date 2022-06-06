Нова тролейбусна лінія очікується між Ірпенем та Києвом

13:00 06 червня Київ, Україна

Між Києвом та Ірпенем планують збудувати тролейбусну лінію.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава в ефірі телемарафону.

"Об'єкти, які відновлюватимуть після значних руйнувань, робитимуть більш сучасними та такими, що відповідатимуть європейським стандартам. Зараз, наприклад, залізничні колії, залізничні вокзали, що відновлюються, в містах, де запанувало мирне життя, вже будуть значно кращими, зручнішими, інклюзивнішими, ніж були раніше", - сказав Кава.

За словами заступника міністра, між Ірпенем та Києвом планується побудувати тролейбусну лінію, щоб покращити транспортне сполучення.