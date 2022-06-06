Нова тролейбусна лінія очікується між Ірпенем та Києвом
13:00 06 червня Київ, Україна
Між Києвом та Ірпенем планують збудувати тролейбусну лінію.
Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава в ефірі телемарафону.
"Об'єкти, які відновлюватимуть після значних руйнувань, робитимуть більш сучасними та такими, що відповідатимуть європейським стандартам. Зараз, наприклад, залізничні колії, залізничні вокзали, що відновлюються, в містах, де запанувало мирне життя, вже будуть значно кращими, зручнішими, інклюзивнішими, ніж були раніше", - сказав Кава.
За словами заступника міністра, між Ірпенем та Києвом планується побудувати тролейбусну лінію, щоб покращити транспортне сполучення.
"Зараз профільне міністерство працює над тим, щоб зробити проєкт та побудувати тролейбусну лінію з Ірпеня до станції метро Академмістечко. Це, по суті, зробить Ірпінь та Бучу ще ближчим до Києва", - додав Олександр Кава.
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