Нова пошта розширює свою мережу в Румунії

15:13 26 червня Київ, Україна

Оператор послуг експрес-доставки "Нова пошта" відкрив своє перше відділення Nova Post у Бухаресті, столиці Румунії. Відповідну інформацію озвучила пресслужба компанії.



В цьому повідомленні зазначається, що Румунія стала першою країною, в якій надаються послуги доставки як в Україну, так і Молдову.



Термін доставки посилок з Румунії до України становить приблизно 5 днів, тоді як між Румунією та Молдовою цей термін скорочується до 3 днів.

"Відкриття відділень Nova Post у Румунії стало четвертим випадком у країнах Європейського Союзу. Тепер українці та молдавани, які перебувають на території Румунії, мають можливість оперативно отримувати посилки від своїх рідних та підтримувати взаємини на відстані", - повідомив співзасновник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк.

Крім того, Володимир Поперешнюк зазначив, що цей поштовий оператор також допомагає місцевому бізнесу проникнути на український ринок, де на них очікує понад 30 мільйонів активних споживачів.

Це є значним стимулом для українських підприємців, які тепер можуть масштабувати свої бізнеси та швидко доставляти товари клієнтам у Румунії та Молдові.



Відділення Nova Post знаходиться за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3, де клієнти можуть надсилати та отримувати документи та посилки вагою до 30 кг. Графік роботи відділення включає дні з понеділка до суботи.