Нова пошта розширює свою мережу в Румунії

Оператор послуг експрес-доставки "Нова пошта" відкрив своє перше відділення Nova Post у Бухаресті, столиці Румунії. Відповідну інформацію озвучила пресслужба компанії.
В цьому повідомленні зазначається, що Румунія стала першою країною, в якій надаються послуги доставки як в Україну, так і Молдову.
Термін доставки посилок з Румунії до України становить приблизно 5 днів, тоді як між Румунією та Молдовою цей термін скорочується до 3 днів.
В цьому повідомленні зазначається, що Румунія стала першою країною, в якій надаються послуги доставки як в Україну, так і Молдову.
Термін доставки посилок з Румунії до України становить приблизно 5 днів, тоді як між Румунією та Молдовою цей термін скорочується до 3 днів.
Крім того, Володимир Поперешнюк зазначив, що цей поштовий оператор також допомагає місцевому бізнесу проникнути на український ринок, де на них очікує понад 30 мільйонів активних споживачів.
Це є значним стимулом для українських підприємців, які тепер можуть масштабувати свої бізнеси та швидко доставляти товари клієнтам у Румунії та Молдові.
Відділення Nova Post знаходиться за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3, де клієнти можуть надсилати та отримувати документи та посилки вагою до 30 кг. Графік роботи відділення включає дні з понеділка до суботи.
Відділення Nova Post знаходиться за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3, де клієнти можуть надсилати та отримувати документи та посилки вагою до 30 кг. Графік роботи відділення включає дні з понеділка до суботи.
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