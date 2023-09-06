Нова пошта розширює свою присутність у Європі: на черзі Латвія та Естонія

Восени компанія "Нова пошта" планує впровадити систему адресної доставки в Латвії та Естонії.
Повідомляється, що ці дві країни стануть сьомою та восьмою точкою присутності Nova Post на європейському континенті. Керівництво компанії наголошує, що почнуть вони з послуги кур'єрської доставки, надаючи жителям Латвії та Естонії можливість відправити або прийняти посилки в Україну та з України.
Очікується, що перше відділення Nova Post у Латвії розпочне роботу у жовтні, а в Естонії – у листопаді. Світлана Книжка, генеральна директорка Nova Post для Литви, Латвії та Естонії, наголосила, що вони розпочнуть з кур'єрської служби, яка функціонує у будні з 8:00 до 17:00. Клієнтам буде доступно відправлення та отримання документів та посилок вагою до 30 кг, а термін доставки складе від 5 днів.
Для надсилання посилок через адресну доставку потрібно подати заявку на виклик кур'єра на сайті Nova Post або через мобільний додаток.
На цей момент Nova Post успішно функціонує на ринках Польщі, Литви, Молдови, Німеччини, Чехії та Румунії та планує розширюватися далі.
Повідомляється, що ці дві країни стануть сьомою та восьмою точкою присутності Nova Post на європейському континенті. Керівництво компанії наголошує, що почнуть вони з послуги кур'єрської доставки, надаючи жителям Латвії та Естонії можливість відправити або прийняти посилки в Україну та з України.
Очікується, що перше відділення Nova Post у Латвії розпочне роботу у жовтні, а в Естонії – у листопаді. Світлана Книжка, генеральна директорка Nova Post для Литви, Латвії та Естонії, наголосила, що вони розпочнуть з кур'єрської служби, яка функціонує у будні з 8:00 до 17:00. Клієнтам буде доступно відправлення та отримання документів та посилок вагою до 30 кг, а термін доставки складе від 5 днів.
Для надсилання посилок через адресну доставку потрібно подати заявку на виклик кур'єра на сайті Nova Post або через мобільний додаток.
На цей момент Nova Post успішно функціонує на ринках Польщі, Литви, Молдови, Німеччини, Чехії та Румунії та планує розширюватися далі.
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