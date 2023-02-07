Нова шахрайська схема: злочинці крадуть гроші з карток українців

12:24 07 лютого Київ, Україна

Шахраї представляються абонентам працівниками компаній-операторів і просять назвати відправлений на телефон код.



Про це повідомила заступниця директора Української міжбанківської асоціації платіжної системи ЄМА Олеся Данильченко.

"Ідея в тому, щоб змусити людину продиктувати той код, який він отримав від оператора в SMS або повідомленні на месенджері. А якщо людина дає цей код, значить, відбувалася реєстрація в кабінеті мобільного оператора і для підтвердження входу або реєстрації потрібний код, коли людина цей код розголошує, зловмисник вводить його та отримує доступ до кабінету. Раніше була можливість у особистих кабінетах, ймовірно, вона і зараз є, якщо це неконтрактний абонент, перевипуск SIM-картки, щоб у разі втрати картки можна було віддалено зробити", - пояснила експертка.

Данильченко повідомляє, що потім людина, яка є справжнім власником номера, не має доступу до своєї SIM-картки, а шахраї мають. І всі підтвердження в інтернет-банкінгу починають надходити на мобільний пристрій шахрая, а справжній власник картки не бачить інформації та не знає, що відбувається.

"Власник SIM-картки просто може подумати, що має проблеми зі зв'язком, тому що зараз нікого це не здивує, у нас постійно проблеми з цим. Це така багатокрокова схема для того, щоб на себе, на зловмисника, перевести отримання підтвердження для входу. Тоді вже можна заходити в онлайн-банкінг і проводити якісь операції там, відновлювати паролі та ін. Навіть якщо шахраї не знають паролі від онлайн-банкінгу, але знають якісь дані, наприклад, номер телефону, то за цими даними можуть відновити пароль для входу», – зазначила Данильченко.



Схема небезпечна, додала експертка: якщо людина втрачає доступ до свого номера і в результаті до онлайн-банкінгу, то шахраї можуть не тільки зняти кошти, які були на тій картці, а також збільшити розмір кредитної лінії, прибрати всі обмеження для зняття тощо.