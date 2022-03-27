Нова функція в WhatsApp: зникаючі повідомлення

13:09 05 листопада Київ, Україна

Розробники месенджера WhatsApp додали в додаток нову функцію «Зникаючі повідомлення», якщо її активувати, відправлені вами повідомлення зникнуть через 7 днів.

Про це повідомляє пресслужба Facebook.

«Велика частина з того, що ми надсилаємо, не обов'язково повинна бути вічною. Наша мета - зробити спілкування в WhatsApp максимально наближеним до особистого, а це значить, що деякі повідомлення не повинні залишатися там назавжди», - пояснили розробники.

Якщо встановлено прапорець «Зникаючі повідомлення», нові повідомлення, які надіслали в чат, зникнуть через 7 днів. В особистому чаті будь-яка людина може увімкнути або вимкнути цю функцію. У групах її контролюватимуть адміністратори.



Уже в цьому місяці функція стане доступною для користувачів у всьому світі.