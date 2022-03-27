Нова функція в WhatsApp: зникаючі повідомлення

Розробники месенджера WhatsApp додали в додаток нову функцію «Зникаючі повідомлення», якщо її активувати, відправлені вами повідомлення зникнуть через 7 днів.
Про це повідомляє пресслужба Facebook.
Якщо встановлено прапорець «Зникаючі повідомлення», нові повідомлення, які надіслали в чат, зникнуть через 7 днів. В особистому чаті будь-яка людина може увімкнути або вимкнути цю функцію. У групах її контролюватимуть адміністратори.
Уже в цьому місяці функція стане доступною для користувачів у всьому світі.
Уже в цьому місяці функція стане доступною для користувачів у всьому світі.
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