Нова функція Instagram проти негативних коментарів в мережі

Приємна новина для користувачів соціальної мережі Instagram: тепер у завсідників мережі є шанс уникнути образливого і небажаного хейтерства. Instagram розробила новий продукт - функцію Limits, яка призначена для обмеження потоку негативних коментарів і повідомлень.

Функція Limits буде автоматично приховувати коментарі та запити на відправлення прямих повідомлень від користувачів, які не є підписниками користувача.

Блогери і відомі особистості стикаються з раптовим зростанням кількості коментарів і повідомлень в зв'язку з будь-якими значущими для них або для суспільства подіями, і не завжди збільшена активність має позитивний характер, повідомив глава соцмережі Адам Моссері.

Функція Limits доступна по всьому світу з вівторка.

Крім того, додаток буде показувати "більш суворе попередження" про можливе порушення правил спільноти вже при першій спробі відправлення образливих коментарів, раніше воно з'являлося лише після двох-трьох подібних випадків.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram розробила нову функцію, яка автоматично переводить текст в історії.