"Нова близькість": в Дніпрі готуються до міжнародного книжкового фестивалю

09:22 15 квітень Київ, Україна

У Дніпрі 3-5 вересня пройде найбільша книжкова подія - Міжнародний книжковий фестиваль Book Space.

На вибір фокусної теми фестивалю вплинула пандемія. Нею стане «Нова близькість/New Intimacy», яка виникає на тлі масової ізоляції, закритих кордонів, втрат і тривожної невизначеності.

Про це повідомили організатори фестивалю.

«У минулому році через карантин ми були змушені змінити формат фестивалю, відмовитися від більшості заходів і провести фестиваль онлайн. У цьому році вирішили ризикнути - і плануємо офлайн-проведення. Ми заздалегідь вибрали локацію, на якій можна буде облаштувати майданчики, що відповідають карантинним вимогам, якщо до вересня вони все ж будуть. Це знаменитий Фестивальний причал на набережній Дніпра. Звичайно, ми не виключаємо ймовірність проведення фестивалю і в гібридному або навіть онлайн-форматах, адже не застраховані ні від якого розвитку подій. У будь-якому випадку дуже важливо, щоб фестиваль відбувся», - зазначають організатори.

«Нова реальність, яка спіткала людство більше року тому, проникла майже в усі аспекти нашого існування. Ми інакше думаємо, інакше відчуваємо, інакше працюємо і відпочиваємо. Ми не будуємо далекосяжних планів, ми навіть мріяти стали обережніше. У той самий час ці випробування сформували і нові форми людської близькості, яку ми зчитуємо в очах перехожих над захисними масками, у зітханні сусідів по лікарняному ліжку, у віконцях робочих Zoom-зустрічей або в авторських підписах на книгах, принесених з поштового відділення. Саме про цю нову форму близькості, що межує з інтимністю, ми і поговоримо в цьому році», - пояснюють організатори Book Space.

Фестиваль пройде за підтримки місцевої програми «Культурна столиця».



У 2020 році фестиваль Book Space пройшов 4-5 липня в форматі онлайн-марафону, який тривав 16 годин поспіль. В рамках марафону відбулося 15 подій за участю 35 гостей з трьох країн. У кураторських оглядах були представлені 37 книжкових новинок від 20 українських видавців.



Book Space - це найбільша книжкова подія сходу України, перший український книжковий фестиваль з постійним фокусом на інноваціях в книговиданні, який проходить в Дніпрі щорічно, починаючи з 2018-го. Організатор події - муніципальна програма «Культурна столиця».