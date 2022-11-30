Норвегія передала Україні військові медичні автобуси

Норвегія передала Україні п'ять військових автобусів швидкої допомоги в рамках угоди з координаційним центром Північноатлантичного альянсу щодо реагування на стихійні лиха.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАТО, яке має в своєму розпорядженні "Європейська правда".
Україна надіслала запит на міжнародну допомогу через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC). Після цього центром було виділено пожертву на суму три мільйони євро в рамках угоди про фінансування з Норвегією.
Європейський Атлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи – орган НАТО для координації сил і засобів допомоги у разі природних катастроф на території країн-членів НАТО та країн-партнерів. Створено у 1998 році під егідою Ради Євроатлантичного партнерства.
Після терористичних актів 11 вересня 2001 р. у США перед Центром також поставлено завдання координувати міжнародну допомогу з ліквідації наслідків пригод із застосуванням хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, включаючи терористичні напади.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАТО, яке має в своєму розпорядженні "Європейська правда".
Україна надіслала запит на міжнародну допомогу через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC). Після цього центром було виділено пожертву на суму три мільйони євро в рамках угоди про фінансування з Норвегією.
Європейський Атлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи – орган НАТО для координації сил і засобів допомоги у разі природних катастроф на території країн-членів НАТО та країн-партнерів. Створено у 1998 році під егідою Ради Євроатлантичного партнерства.
Після терористичних актів 11 вересня 2001 р. у США перед Центром також поставлено завдання координувати міжнародну допомогу з ліквідації наслідків пригод із застосуванням хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, включаючи терористичні напади.
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