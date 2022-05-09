Вночі максимум -10, можливий сильний вітер

07:29 08 грудня Київ, Україна

Укргідрометцентр обіцяє ясну зимову погоду, лише на Закарпатті незначні короткочасні опади, середня денна температура повітря по країні від +3 до -5 градусів.



На Закарпатті та в Одеській області місцями невеликий сніг і дощ, ожеледь. На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних, південних і південно-східних областях пориви 15-20 м/с.



Вночі в більшості регіонів країни температура повітря буде коливатися від 7 до 12 градусів морозу. Вдень в Україні обіцяють від нуля до 5 градусів морозу. На заході і півдні вдень від -2 до +3, вночі - 2-7 градусів морозу. На Закарпатті та в Одеській області вночі температура повітря опуститься до 4 градусів нижче нуля, а вдень - 1-6 градусів тепла.



У Києві буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 8-10 градусів морозу. Вдень температура повітря буде 2-4 градуси нижче нуля.